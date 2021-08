Pablo Balseiro abrirá o catro de setembro o Castelo Rock en Muros

Muros. A Praza do Mercado de Muros acollerá o vindeiro día 4 de setembro unha nova edición do festival Castelo Rock, organizado pola Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva Praia do Castelo.

A sesión vermú correrá a cargo de Pablo Balseiro ó mediodía, encargado de dar comezo a esta edición cos seus sons máis que coñecidos na zona. Xa pola tarde as actuacións comezarán co grupo local Archivo Adxunto, que dará a coñecer temas do seu novo traballo. A festa e o punk estarán asegurados. Archivo Adxunto creouse en Muros no ano 2012 da man de Adrián Bouzas (voz e guitarra), Javier Fernández (batería) e Yeray Santana (baixo).

A continuación, a banda viguesa Aphonnic presentará o seu traballo La Reina, que logo do bo sabor de boca que deixaron aos asistentes ó festival de 2019 estarán de volta na vila muradá co seu metalcore máis que recoñecido.

Finalmente, os cordobeses Viva Belgrado pecharán esta edición do festival presentando o seu traballo Bellavista. O seu post rock achegará á vila temas como Un relato ou Más triste que Shinji Ikari.

As entradas pódense adquirir a través da páxina web do festival www.castelorock.com ou en www.wegow.com a un prezo de 5 euros para a sesión vermú e de 20 euros para os concertos da tarde-noite. O colectivo organizador amosou o seu agradecemento a todos os patrocinadores e ao Concello de Muros por facer posible esta cita “e por contribuír a que pouco a pouco vaiamos volvendo á normalidade”. s. s.