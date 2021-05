Palmeira mobilízase para evitar o peche da sucursal de Abanca

Os veciños da parroquia ribeirense de Palmeira estanse mobilizando para evitar o peche da oficina de Abanca nesta localidade. O pasado xoves 29 de marzo o Club de Xubilados de Palmeira, xunto coa plataforma veciñal da parroquia, convocaron nunha reunión celebrada na Casa do Mar a todos os representantes políticos do Concello e dos diversos colectivos sociais, culturais e económicos: da Sociedade Fillos de Palmeira, de Caritas, da confraría, do club de fútbol local, de comercio e da hostalería, para expoñer e atopar unha solución ante o “tremendo impacto negativo” que consideran ocasionaría o peche da citada oficina, programado para o vindeiro 19 de maio.

Como resultado da reunión, acordouse por unanimidade presentar no rexistro do Concello unha moción para que se convoque pola vía urxente (xa que quedan poucos días de prazo para o peche) un pleno extraordinario no que se aproben as medidas que sexan necesarias para evitar dito peche, contando co apoio da totalidade dos grupos políticos con representación e máis de trescentas firmas recolleitas no pobo contrarias ó peche e a redución dos días de atención ó público, de tan só tres días por semana. Ademais, este venres 7 de maio ás dez da mañá vanse concentrar diante da oficina de Abanca da localidade varios colectivos de persoas en protesta pola anunciada medida.