Papá Noel conversará con los niños noieses a través de videollamada

Noia. La situación sanitaria actual hace que este año Papá Noel tenga que extremar las precauciones. Sin embargo, eso no impedirá que reciba a todos los niños de manera virtual gracias a las nuevas tecnologías. Es el caso de los pequeños noieses, donde la concejalía de Cultura abrió el plazo para que se anoten todos aquellos que quieran recibir su videollamada.

Para ello, desde la plataforma nadal2020.es los padres podrán inscribir a los niños, entre 2 y 9 años de edad, para que tenga una conversación con Papá Noel de tres minutos. El plazo finaliza el próximo 17 de diciembre.

Desde el departamento de Cultura de Noia agradecieron a los colegios del municipio como “o CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso, o CEIP Felipe de Castro, o Colexio Jaime Balmes, o Colexio Jesuitinas Noia María Assumpta como ás garderías por poñer a disposición do departamento as súas plataformas de comunicación coas familias para explicar a iniciativa”. m. c.