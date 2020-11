Para el TS, la condena a Abuín se ajusta a la perversidad del crimen

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la pena de prisión permanente revisable a José Enrique Abuín Gey, El Chicle, por el asesinato de Diana Quer en 2016 en A Pobra, cometido con la finalidad de ocultar un delito previo contra la libertad sexual de la víctima. También confirma otra pena de cuatro años y un día de prisión por un delito de detención ilegal y otro de agresión sexual, en concurso medial. En los dos apreció la circunstancia atenuante analógica de confesión.

La Sala desestima íntegramente el recurso de casación de Abuín contra la sentencia del TSXG que confirmó a su vez la de un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña, que le condenó además a indemnizar con 130.000 € a cada uno de los progenitores y con 40.000 a la hermana de la víctima.

El tribunal afirma que la respuesta punitiva “se acomoda a la gravedad y perversidad del hecho, su mecánica comisiva y el ataque tan grave a una mujer como el que desplegó el recurrente. Tratándola, además, como si fuera un mero objeto, y silenciando durante tiempo lo ocurrido, hasta que no tuvo más remedio que reconocer ante los agentes dónde estaba la víctima, silencio que también daña, como lo hizo, al entorno familiar de Diana, por el sufrimiento de no saber lo que había pasado con ella, y que se agrava de forma desgarradora cuando percibe lo que realmente ocurrió con ella, y el carácter execrable e inhumano con el que fue tratada por el recurrente, lo que debe suponer el reproche del Estado de derecho y la gravedad de la respuesta punitiva”.

“DE UNA FORMA DESPIADADA”. Indica además que hay prueba suficiente que determinó la convicción del jurado de que Abuín secuestró a Diana para atentar contra su libertad sexual y que la asesinó para evitar que le delatase por lo que había hecho, ocultando su cuerpo en el pozo “de una forma despiadada, y completamente desnuda, y dejándola allí durante largo tiempo hasta que fue finalmente localizada con su colaboración”. Asimismo, considera probado que, por la forma en que se desarrollaron los hechos, el móvil fue de índole sexual, no económico, y que la muerte de Diana se produjo por estrangulamiento, rechazando la tesis de la defensa de que la víctima se desnucó cuando se la encontró en un primer momento.

En cuanto a los actos de naturaleza sexual, la Sala expone que, aunque no necesariamente habrían de integrar un supuesto de violación, “devienen inexcusables a la vista de lo razonado por el Tribunal, el móvil perseguido por el acusado y la posibilidad real de consumación de su propósito, dado que la introduce en su vehículo de forma forzada, arroja luego el móvil y la lleva a la nave en un lugar apartado; además, luego ella aparece desnuda y con la ropa interior en el pozo”.

Por ello, concluye que “el Tribunal no dudó y argumentó de forma razonada que, aunque no hay prueba concreta de que la violó, sí llevó a cabo actos de naturaleza sexual”. Además, recuerda que hasta tocamientos fugaces son constitutivos de un delito contra la libertad sexual, por lo que no se exigen actos más graves atentatorios contra la misma para constituir el delito contra la libertad sexual al que se refiere el Código Penal para acudir a la pena de prisión permanente revisable, con lo que la convicción del Tribunal “cumple la ratio mínima exigida para concluir que, por mínimo que fuera ese ataque a la libertad sexual, el hecho estaría incluido en el citado precepto que conlleva la punibilidad agravada que se impuso”.

Este carácter “de mínimos” permite subsumir la conducta en un delito contra la libertad sexual que admite aplicarlo a este caso construido en virtud de la inferencia de que, con la prueba practicada, el juicio deductivo llevó al jurado a admitir tal conducta, “aunque de mínimos”.

NO SE EXIGÍA “UN PLUS”. Ello evidencia, añade, que no se exigía “un plus” de conducta atentatoria a la libertad sexual, y que “cualquiera que fuera el acto sexual, por mínimo que fuera, que desplegara en su acción el recurrente forzándola a desnudarla y quitándole su ropa interior para luego matarla y arrojarla desnuda al pozo”, integra la conducta tipificada en el Código Penal, que castiga con prisión permanente revisable el asesinato posterior a un delito contra la libertad sexual.

La Sala subraya que “la perversidad del acto es elevada por suponer un desprecio absoluto a la mujer, y a su condición como tal” y que “puede entenderse el sufrimiento atroz que tuvo que sufrir la víctima al verse secuestrada por el recurrente, a sabiendas, o pudiendo imaginar, lo que le iba a ocurrir, y estando impotente e indefensa” para evitarlo.