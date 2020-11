Pechan a biblioteca da Pobra tras un contacto cun positivo en covid-19

A POBRA. A biblioteca municipal da Pobra permanecerá pechada por prevención por un tempo indefinido. Ningún traballador ou traballadora municipal deu positivo na proba da Covid-19, pero si houbo contacto directo con outra persoa (non residente no municipio) que posteriormente resultou afectada pola enfermidade. Polo tanto, agardando o resultado da proba deste traballador que se espera coñecer este mércores, procedeuse a pechar temporalmente o servizo. No caso de que o resultado sexa negativo, reabrirase a biblioteca de xeito inmediato. Por outra banda, o cribado realizado entre o xoves e o domingo en Ribeira permitiu detectar cinco casos positivos entre todas as persoas asintomáticas citadas. Dito cribado contou cunha asistencia do 64,77 % dos citados. Acudiron 3.239 dos 5.001 convocados, de entre 40 e 50 anos de idade. s. s.