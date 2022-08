Pechan para o marisqueo por toxina unha zona da ría de Muros-Noia

Noia. Dúas zonas nas rías coruñesas de Muros-Noia (zona I) e Ares-Betanzos (Ares II) foron pechadas ao marisqueo este mércores debido á presenza de toxina lipofílica (diarreica), segundo unha resolución do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar).

En base á información do Intecmar, no caso de Muros-Noia prohíbese a extracción de todos os moluscos infaunais salvo a navalla e o longueirón. Este ámbito súmase á zona II nesta ría que xa fora clausurada o día doce do pasado mes de xullo.

Igualmente, permanecen pechadas dende o mes de xullo as zonas I e IV da ría de Pontevedra, así como a subzona II.1 da ría de Vigo, na que tampouco está operativa unha área dende o ano 2015 (concretamente a zona IV.2).

No tocante ás bateas, atópanse pechados por encima do sesenta por cento dos máis de medio cento de polígonos de mexillón existentes actualmente nas rías galegas, segundo informan ao respecto dende o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, dependente da Consellería do Mar da Xunta.

REAPERTURA. Por outra banda, o Intecmar decidiu na xornada deste mércores autorizar a reapertura para a actividade de extracción de mexillóns nos polígonos denominados Ribeira B e Cambados D, ubicados na ría de Arousa, ao tempo que a prohibía no polígono Grove C3, na mesma ría. Asimesmo, tamén se procedeu ao peche do polígono Sada 2, na ría de Ares-Betanzos. suso souto