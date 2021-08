Pedra da Ra convértese nun referente para os 472 miradoiros galegos

RIBEIRA. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, presentou en Ribeira (xunto ó alcalde, Manuel Ruiz, e o presidente do padroado da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez) a Guía de boas prácticas para a identificación e acondicionamento de miradoiros, na que se recollen recomendacións co dobre obxectivo de fixar uns criterios básicos á hora de seleccionar novos puntos de observación e determinar as pautas a seguir en futuras actuacións, tanto para a mellora como para a habilitación de novos espazos. O miradoiro da Pedra da Ra foi o escollido para a presentación desta guía, a undécima das publicadas dentro da colección Paisaxe de Galicia e en cuxa elaboración colaboraron o Instituto de Estudos do Territorio e a Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega. A conselleira destacou “a beleza e a espectacularidade” deste miradoiro que, grazas á última intervención deseñada polo arquitecto Carlos Seoane, “é exemplo de integración paisaxística e de como darlle unha nova utilidade a miradoiros xa existentes, sempre desde o respecto á contorna”, dixo. Os autores da guía analizaron durante meses 144 dos 472 miradoiros inventariados en Galicia, seleccionados polo seu valor estratéxico e panorámico. S. S.