Pide o BNG melloras no saneamento e eliminar os vertidos na ría

Outes. Representantes do BNG da comarca de Muros-Noia, acompañados pola parlamentaria Rosana Pérez, ofreceron onte unha rolda de prensa en Ponte Nafonso para presentar as iniciativas que levaron ao Parlamento galego para o planeamento da mellora do saneamento e a eliminación de vertidos que chegan á ría de Muros e Noia.

No acto participaron, ademais de Rosana Pérez, os portavoces nacionalistas de Outes (María Xosé Suárez); Noia (Ricardo Suárez); Lousame (Anxo Moledo); Porto do Son (Balbino González); o responsable comarcal do partido, Xosé Agapito Romeiro, así como o presidente da plataforma Plademar ría de Muros-Noia, Pablo Silva.

Por unha banda, a formación frentista vén chamando a atención sobre a necesidade de incrementar os investimentos en infraestruturas e depuración de augas residuais, “non só dos concellos situados ao pé da ría, senón tamén en cada un dos 22 municipios que realizan verteduras á bacía do Tambre, co obxectivo de seguir mellorando a calidade da auga e preservar a produción marisqueira”, din dende o BNG.

Por outra, no acto destacaron que “hai máis dun ano a Xunta de Galicia falou de que comezaban os traballos para un plan director para rematar co saneamento integral do Concello de Noia e que tiña un prazo de nove meses, que xa venceu e todavía non se ten noticia do mesmo”, puntualizou Ricardo Suárez.

Estas son algunhas das cuestións que inclúe a iniciativa parlamentaria. m. c.