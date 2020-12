Piden a gratuidade do aparcamento existente na rúa Xuíz Falcone de Noia

NOIA. A Marea Cidadá de Noia vai presentar unha moción no pleno do vindeiro mes de xaneiro para reclamar a gratuidade e o libre uso do aparcadoiro municipal da rúa Xuíz Falcone. A formación considera que un aparcadoiro pagado con cartos públicos non ten que funcionar cun sistema de alugueiro de prazas, negando así o seu uso á maioría. “Por unha banda, ao atoparse moitas prazas libres constantemente, a instalación non cumpre a súa función orixinal, e pola outra, a maioría da cidadanía vese privada dun servizo que xa pagou por adiantado”, sinalan dende dito partido. A Marea Cidadá de Noia defende a necesidade de derogar a actual ordenanza fiscal e de regulamento referente ó aparcadoiro, e de aprobar unha nova ordenanza de estacionamento temporal limitado e gratuíto. s. souto