Piden ayudas al transporte para ir a las formaciones marítimas que se ofertan en Bamio

Noia. Un marinero del municipio de Noia, Carlos Gómez Martínez, lleva años denunciando el “agravio comparativo” del que dice ser víctima, al igual que otros profesionales de la comarca que viven del mar, al no recibir ninguna ayuda para el desplazamiento ni para el alojamiento cada vez que tiene que acudir al Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio (Vilagarcía de Arousa) para recibir una formación que es obligatoria.

“Eu traballo en petroleiros e teño que facer ó longo do ano varios cursos nese centro. Sin embargo, non percibimos as achegas que si lle están dando a outros que acuden dende outras comunidades de España, como por exemplo Canarias, Cataluña, País Vasco, Asturias ou Cantabria”, apunta. Gómez indica que la obligación de tener que desplazarse a Vilagarcía para recibir dichos cursos de formación “supón un gasto considerable”. “E menos mal que teño coche, porque, senón, tería que ir en taxi. Ademais, tampouco se nos abona o aloxamento”, dice.

Asimismo, comenta que desde su lugar de origen no hay ningún tipo de transporte colectivo que pueda llevar a la gente del mar de Noia a Bamio, por lo que cualquier persona que quiera desplazarse hasta allí deberá pasar antes por Santiago de Compostela, utilizando el servicio de autobuses, “xa que non ten ningún outro transporte colectivo que faga un percorrido máis corto”, dijo.

Esta marinero noiés, que en los próximos meses deberá realizar un curso afirma que “é inxusto que ós que veñen de fóra se lles paguen desprazamentos, dietas e aloxamentos mentres que a nós só nos abonan a comida”. Por ello, solicita al Instituto Social de la Marina “que tome as medidas que correspondan para que os profesionais de Noia e zona de influencia teñan os mesmos dereitos que os de calquera outra zona de España”, concluyó. m. t.