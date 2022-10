Piden desautorizar a instalación dunha antena de telefonía preto das casas entre Deán e Palmeira

Ribeira. O BNG de Ribeira instou ó Concello a evitar a instalación dunha antena de telefonía móbil entre Deán e Palmeira, zona cunha densidade de poboación elevada. Trátase, concretamente, da zona que vai dende O Caramecheiro ata Insuela, incluíndo núcleos como O Carballal, As Saíñas, A Revolta ou A Carballa.

A formación advirte que a instalación dunha antena de telefonía preto das vivendas está espertando preocupación entre os habitantes da zona “porque son coñecidos os efectos que teñen sobre a saúde, ademais do seu impacto visual”. Engade que “o que máis preocupa é a repercusión que poidan ter as ondas que desprenden os emisores de telefonía móbil, pero tamén a posibilidade de que nas propiedades contiguas á antena non se poidan construír vivendas ou se teña que expropiar algunha para facer camiño de construción e mantemento para a infraestrutura”.

Os nacionalistas ribeirenses explican que non se opoñen a esta instalación, pero si a que se ubique ao carón das vivendas e dos núcleos habitados, pois “hai alternativas suficientes para instalala nun lugar afastado das vivendas, sen que isto supoña problemas de cobertura”. s. souto