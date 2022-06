Piden un vial de evacuación para o hospital do Barbanza

Ribeira. O PSOE de Ribeira presentou unha moción instando ó Concello a elaborar un proxecto para habilitar un vial de evacuación do hospital comarcal do Barbanza hacia a estrada autonómica AC-302, como alternativa ó estreito acceso actual de Xenxides e en base ó trazado do camiño veciñal da Fraga.

Asimesmo, a mencionada formación política suxire que ese proxecto se presente á convocatoria dunha subvención para iniciativas innovadoras no eido da transformación territorial e a loita contra o despoboamento do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Para os socialistas, “sería unha vía de evacuación de fácil execución e daría unha resposta rápida e axeitada ás necesidades do transporte sanitario de urxencias, ademais de aforrar tempo no desprazamento por carretera, ó comunicar directamente ca AC-302 mediante o camiño veciñal da Fraga, cunha lonxitude duns 800 metros, o que desconxestionaría o acceso principal ó hospital”.

Por outra banda, o PSOE ribeirense sinala na súa proposta que, tras un recente simulacro de evacuación realizado polos equipos de emerxencias no complexo hospitalario do Barbanza, os efectivos “corroboraron a dificultade de intervir nas proximidades de Urxencias”. s. s.