Plademar reitera la necesidad de que Intecmar haga análisis durante el fin de semana

Noia. Después de que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) decretara el cierre de la ría noiesa tras detectarse altos niveles de toxicidad, la cofradía de pescadores San Bartolomé comunicó a los extractores que se destruirá el marisco capturado en la última jornada de trabajo, el pasado jueves, y que asumirá el pago del mismo.

Una decisión que ha sido criticada por la plataforma Plademar Ría de Muros-Noia, ya que culpabilizan al Intecmar de que, “nesa persistente dinámica de deficiente funcionamiento, non alerta ao seu debido tempo á confraría de Noia, para que os mariscadores e mariscadoras se absteñan de ir a faenar o xoves 26”. Al respecto, desde el colectivo aseguran que, debido a que la mercancía se encontraba en mal estado y fue devuelta por los compradores, “entendemos que debe ser a Xunta de Galicia, e non a confraría noiesa, a que se faga responsábel dos danos económicos causados pola inoperancia do Intecmar”.

Además, desde Plademar resaltan que esta campaña “comezou moi frouxa: marisco escaso e prezos baixos. Ten tamén o agravante da pandemia do COVID, coa hostalaría semifechada e os mercados que normalmente absorbían esta produción, neste momento, están en crise”. Por ello, reclaman “un funcionamento completo e adecuado” del citado instituto para que “non volten acontecer episodios tan calamitosos para a xente do mar”, concluyeron.

Sobre este tema se pronunció ayer el patrón mayor noiés, Santiago Cruz, quien defendió el trabajo del centro de control puntualizando que “fai case todo ben” y que la única pega “é que podía analizar nas fins de semana”. También la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien afirmó que “o Intecmar é un centro recoñecido a nivel internacional que traballa para darlle seguridade aos consumidores para que todo o que saia das zonas de produción chegue en perfecto estado a eles”. “Hai xente que critica se o facemos ben ou se o facemos mal, pero a toxina é un proceso natural”, añadió. m. c.