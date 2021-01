Plantexan adquirir un inmoble para ampliar a rúa da Cruz, en Aguiño

Ribeira. O Concello de Ribeira, a través da empresa contratada a tal efecto, está levando a cabo a pavimentación da calzada e a canalización de augas pluviais da rúa da Cruz, ubicada en pleno centro do núcleo urbán de Aguiño. Esta vía, no entronque coa rúa das Américas, ten unha falta de anchura notable na calzada, debido á actual construción dunha vivenda, con cortes anexas, realizados en perpiaño, todos eles en planta baixa.

Ditas construcións están afectadas polo trazado do actual PXOM do Concello de Ribeira, cun vial de dez metros de ancho. Tanto a casa como as instalacións auxiliares están en plenas condicións de uso e disfrute habitual.

Dada a súa céntrica ubicación, así como por ser unha vía utilizada con frecuencia polo vecindario, o PSOE considera que resultaría importante a súa adquisición e a adecuación do espazo, por parte da administración local, en aras do desenvolvemento axeitado da vía e do entramado urbano, evitando así que se produzca un embudo e facilitando a circulación rodada e tamén o tránsito peonil.

En base ao exposto, a formación socialista presentou unha iniciativa na que insta ó goberno local a facer as xestións oportunas coa propiedade do ben inmoble de cara a negociar a adquisición da superficie afectada polo PXOM, previa valoración técnica, argumentando que por parte da titularidade do predio “existe total dispoñibilidade para chegar a un entendemento ao respecto”. s.s.