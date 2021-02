Plantexan dotar dunha depuradora ó polígono industrial de Xarás

RIBEIRA. O pasado mes de outubro produciuse un vertido de fuel de máis dun quilómetro de extensión na ría de Arousa que, se ben non chegou a afectar aos polígonos bateeiros grazas ás correntes mariñas e ás embarcacións de Salvamento, chegou ás proximidades de Sálvora e Ons. Agora, o BNG de Ribeira rexistrou iniciativas no Concello e no Parlamento galego esixindo responsabilidades polo ocorrido e lembra que, segundo a investigación do Seprona, o vertido proviña dunha conserveira e saíu polo emisario submarino do Touro despois de pasar por varios tanques de tormenta. A través da deputada Rosana Pérez, o BNG esixirá que a Xunta abra un expediente sancionador contra a industria que o provocou e que realice un estudo que avalíe a conveniencia de facer unha depuradora específica para o polígono industrial de Xarás. S. Souto