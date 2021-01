Política Social aposta pola Tarxeta Benvida que xa suma cinco anos de vida

A conselleira de Política Social, Fabiola García, achegouse onte a Lousame para presentar a nova convocatoria das axudas da Tarxeta Benvida, a cal chegou a preto de 67.000 galegas e galegos durante os seus cinco anos de vida. Así, desde 2016 o Goberno autonómico leva investidos un total de 91 millóns de euros nesta prestación, segundo lembrou a responsable do departamento galego durante o encontro que mantivo con dúas das familias beneficiarias desta axuda no concello lousamiá.

A conselleira sinalou que a súa aposta por esta achega continuará no ano 2021 con 32,2 millóns de euros. Neste sentido, resaltou que a Xunta foi mellorando durante estes anos a Tarxeta Benvida para chegar cada vez a máis familias. Entre outras modificacións, ampliouse o prazo para solicitala durante o embarazo; aplicouse un complemento a quenes viven en concellos de menos de 5000 habitantes, ás familias numerosas e con menos recursos; e adaptou os requisitos para que a soliciten galegos retornados.

A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, que acompañou a García na súa visita, destacou que “o rural é o mellor lugar para criar a un neno e nena”. Asemade, aproveitou para agradecer a colaboración da Consellería de Política Social co municipio: “triplicáronse as horas que temos de axuda a domicilio, contamos co seu apoio no centro de día, no Punto de Atención á Infancia, nos obradoiros para maiores, que seguen operativos pero en grupos moito máis reducidos debido á situación que estamos a atravesar, ou no servizo Concilia, actividades para antes de entrar ao colexio e para as vacacións de verán”. Neste sentido, amosou a súa confianza de seguir contando co apoio da Xunta “pois coa COVID os gastos sociais multiplicáronse”, dixo a rexedora.

Por outro lado, a conselleira fixo fincapé en que a Xunta, ademais da tarxeta, impulsa outras medidas destinadas a converter Galicia no mellor lugar para formar unha familia. É o caso da gratuidade das escolas infantís para segundos fillos e sucesivos, que beneficia aos centros autonómicos, privados, de iniciativa social e aos municipais que, como no Concello de Lousame, decidisen adherirse.

Finalmente, concretou que todas as medidas están incluídas na Lei de Impulso Demográfico, que se debaterá a semana próxima no Parlamento. Trátase, segundo engadiu, dunha normativa que converterá a Galicia en pioneira en elevar a rango de lei as políticas demográficas.