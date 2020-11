‘Polo camiño, contos da feira’ chega ao Treatro Elma o vindeiro día 19

A Pobra. A compañía A Cova das Letras recalará na Pobra o 19 de novembro co espectáculo Polo Camiño, contos da feira, que terá lugar no Teatro Elma ás 18.30 horas.

Trátase dunha proposta para a cal se empregan títeres de luva e de táboa e que se basea na tradición oral galega e

máis noutras literaturas populares para narrar a historia dunha feira na cal conflúen 6 personaxes que, cos seus contos e cantos, farán voar a imaxinación do público pobrense. Eles son a fotógrafa minuteira, o fistor, Pepa a Loba, Pepa das Mulas, o vendedor de tarabelas e a posticeira.

A actividade é de balde e apta para tódolos públicos. Dende a concellería de Cultura sinalaron que se respectarán as medidas implantadas por mor da cccovid-19, polo cal se aconsella a reserva previa da entrada a través do teléfono 676666263, ben sexa chamando ou por Whatsapp. m. c.