Porto do Son decántase polo casco urbano para construír o ambulatorio

O SON. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, vén de reunirse co alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, para avanzar no proxecto de construción dun novo centro de saúde para este municipio. Na xuntanza, ambas administracións acordaron que a localización para a construción deste ambulatorio fose unha parcela lindeira ao edificio do Concello, que xa fora exposta polo goberno local a persoal técnico do Sergas nunha visita realizada o día 7 deste mesmo mes. O alcalde expresou a súa vontade de aproveitar a construción deste centro para crear na

súa contorna un espazo de uso público para esparexemento e lecer. García lembrou que, segundo o Plan aprobado, o novo centro de saúde de O Son debe contar cun espazo estimado de 1.793 m2, un 66 % máis que o actual, o que permitirá crear novas áreas. m. cano