Portocubelo será a primeira parada este ano do Orballo Cultural

Carnota. O Concello de Carnota vén de anunciar que o último fin de semana de xuño o festival Orballo Cultural chegará con música ao vivo á localidade. Así, Portocubelo converterase na primeira localización desta edición.

O evento contará cun elenco de artistas da talla de MClan e a banda carballesa Apart para o sábado 26 de xuño á noite, e Monoulious Dop e The Rapants, que serán os encargados de amenizar a sesión vermú do domingo día 27. “A este último grupo muradán témoslle especial apego, xa que os seus compoñentes son ou foron alumnos da ESMU de Carnota moitos anos, e é para nós un orgullo ver como triunfan no mundo da música”, aseguraron fontes municipais.

Segundo sinalaron dende o Concello carnotán, a cita musical contará ademais “cun posto de artesanía con traballos de artesáns locais, un posto de gastronomía con producto local e a pintura dun cadro en directo”.

As persoas interesadas en asistir ao evento deberán adquirir previamente a entrada, que xa saíron á venda este mércores a través da páxina web www.woutick.es. Desde a organización resaltaron que se respectarán todos os protocolos e medidas fronte o COVID.

Cómpre lembrar que o festival Orballo Cultural naceu o pasado verán na Costa da Morte. Este ano, a organización xa avanzou que chegará a distintos puntos da Comunidade e sumarán á iniciativa destacados artistas como son Sés, Iván Ferreiro, Cora Velasco, Russinha ou Baiuca. m.c.