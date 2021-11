Presenta a Fundación RIA a súa proposta para rexenerar cinco treitos da vía AC-305

Boiro. A Fundación RIA, que preside o arquitecto británico David Chipperfield, vai presentar este mércores ás 17.00 horas no centro social de Boiro as conclusións da primeira fase do estudo que levou a cabo para a rexeneración urbana en cinco travesías da estrada comarcal AC-305, replicando así o proxecto que xa presentou para dita vía na localidade ribeirense de Palmeira.

Un deses treitos será o da rúa Principal de Boiro, para a que o Concello traballa nun plan de mellora integral para dinamizar o comercio.

Por outra banda, estanse a executar xa obras para a dotación de beirarrúas en Goiáns, dende a entrada do Coído ata A Changuiña, e tamén o pavimentado do acceso ó CEIP de Abanqueiro. As actuacións forman parte dun proxecto para a reparación e mellora de beirarrúas e pavimentos no municipio, que se executa con cargo ó Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña.

En Goiáns estase a realizar unha actuación para a execución de beirarrúas de 66 metros lineais e de 1,8 metros de ancho para dotar á zona de seguridade viaria nunha contorna moi sensible para o tránsito de peóns. Ademais, con esta actuación que se está a realizar vaise realizar unha correcta recollida de augas pluviais que evite a formación de pequenas lagoas que se viñan producindo en época de choivas.

Nas inmediacións do CEIP de Abanqueiro estase a realizar unha actuación para a mellora da seguridade viaria nas horas de entrada e saída ao centro. Para iso estase a executar unha zona de estacionamento interior con capacidade para dezasete vehículos, totalmente accesible. Deste xeito, desvíase parte do estacionamento de vehículos da rúa principal de acceso para facilitar a circulación dos vehículos.

O alcalde, José Ramón Romero, dixo que “estas dúas intervencións contémplanse dentro dun proxecto para a reparación e mellora de beirarrúas e pavimentos en Boiro, por un importe de 164.074 €, que se executa mediante o financiamento da Deputación da Coruña con cargo ó Plan Único Concellos”. s. souto