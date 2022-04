Presentación literaria en Noia

NOIA. A concellería de Cultura de Noia, que dirixe José Pérez Martínez, informou que para rematar este mes de abril, no que se celebra o Día do libro infantil e xuvenil, o 2 de abril, e o Día do Libro, o 23 de abril, a casa da cultura Antón Avilés de Taramancos acollerá a presentación da obra El sexto evangelio, de José Manuel Castro. A iniciativa está fixada para o 29 de abril ás 20.30 horas. Trátase da quinta novela do autor e está inspirada no roubo do Códice Calixtino. Durante o acto de presentación José Manuel Castro estará acompañado por Carmen Díaz e Emilio Hermo. Segundo indicaron dende a área de Cultura, para asistir non fai falta inscribirse previamente, pero recoméndase o uso de máscara. m. c.