Presentan en Rianxo un libro sobre a presenza de Castelao en Euskadi

RIANXO. O vindeiro venres 25 de xuño, ás 20.30 horas, terá lugar no auditorio municipal de Rianxo a presentación do libro A presenza de Castelao en Euskadi. Un líder carismático para os vascos, de Xosé Estévez. Xunto co autor, participarán no acto Uxío-Breogán Diéguez (autor do limiar), Roberto Abuín (editor do volume) e Adolfo Muíños Sánchez (alcalde de Rianxo). Só se poderá asistir con reserva de localidades a través da web municipal (preferentemente) ou chamando ó número de teléfono 981 100 688, ata o xoves 24 de xuño, ás 12.00 horas. É necesario indicar de todas as persoas para quen se solicita nome completo, teléfono e se son convivintes. A reserva será efectiva unicamente cando se confirme desde o auditorio. Previamente, o día 11 tamén ás 20.30, presentarase o libro Trobar do Ar, de Xosé Manuel Lobato. s. souto