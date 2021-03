Programan un ciclo de monólogos no Teatro Elma da vila pobrense

A POBRA. O Concello da Pobra volve configurar o seu calendario cultural, e para comezar propón unha serie de monólogos que se representarán no Teatro Elma. Todas as citas transcorrerán nos domingos de marzo, ás 19.00 horas, seguindo as medidas fronte á COVID.

As actividades foron presentadas pola concelleira de Cultura, Patricia Lojo, e a técnica desa área, Fita Sanisidro. O domingo 14, Apatacón trae Por unha peseta, onde a voz narrada e cantada se achegan para atopar canto vale unha peseta. Trátase de historias da vida recollidas no noso contorno e que nos achegan a partes iguais ao humor, á sensibilidade e á tenrura das nosas xentes.

Oswaldo Digón recalará o domingo 21 para presentar o seu novo espectáculo móbil, non só polo seu percorrido, senón tamén polo seu contido cambiante e en constante crecemento, co seu selo único e orixinal.

E Avelino González subirá ao escenario para lles achegar ás persoas asistentes Contos que foron chistes, o domingo 28. Neste monólogo cóntanse moitos chistes con que hoxe rimos, pero que son unha adaptación de contos vellos. As entradas son de balde, e as persoas interesadas deben facer a súa reserva na casa da cultura ou chamando ó número de teléfono 981 831 545. S. S.