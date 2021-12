Propostas urbanísticas do alumnado de A Cachada

Boiro. No marco dun proxecto de innovación educativa, alumnado de 3º da ESO do IES A Cachada está a realizar un estudo para deseñar propostas urbanísticas e medioambientais de mellora para o municipio dende un punto de vista ecolóxico e sostible.

Neste contexto, persoal da área de Medio Ambiente do Concello de Boiro impartiu este luns dúas charlas ós estudantes sobre o abastecemento da auga e o saneamento. O obxectivo das mesmas era explicarlles cales son as distintas fases do ciclo da auga e darlles a coñecer os problemas que poden ocasionar as malas prácticas no mantemento da rede.

Ademais, o alcalde José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo, Luís Ruiz, tamén mantiveron un encontro co alumnado, no que lle presentaron proxectos nos que están a traballar na aula para un Boiro no futuro e que contemplan a mellora do transporte público e ampliación do carril bici para reducir o transporte privado e as emisións; segundos usos para os edificios municipais ou a implementación das TIC na xestión municipal.

O alumnado, mediante o equipo de Dinamización da Lingua, tamén traballa na creación dun fondo bibliográfico sobre novas de Boiro. m.t.