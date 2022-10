Proxección de ‘Oito lúas’ na Mostra de Curtas noiesa

Noia. Noia é estes días o epicentro do audiovisual galego grazas á súa XXIII Mostra de Curtas. O festival comezou o pasado día 11 e prolongarase ata o 22 de outubro. A programación inclúe para este xoves, no Coliseo ás 20.30 horas, a proxección do documental Oito lúas, de Jorge García Valenciano e Nacho Icega. “Unha reflexión en clave rural e eco-feminista sobre as presións e os límites da globalización. A testemuña das que son tal vez as derradeiras mulleres labregas e vendedoras de rúa de Noia”, indicaron dende a organización da cita.

Xa o venres, nesta mesma ubicación, presentaranse os documentais O sexilio, dirixido por Eduardo Casanova, e Volver, con Borja Larrondo e Diego Sánchez á fronte. Estas dúas pezas audiovisuais resumen a iniciativa Hay Ganas de Orgullo de Pueblo e pretenden dar a coñecer a realidade do sexilio; unha situación para moitas persoas LGTBIQ+, que se ven obrigadas a abandonar o seu lugar de nacemento pola súa identidade ou orientación sexual. Pasarán pola alfombra vermella o actor e director Eduardo Casanova e todos os protagonistas desta campaña, que chegarán ao municipio na icónica carroza Sol.

A Mostra de Curtas porá o broche de ouro a esta edición coa gran gala de premiación o vindeiro sábado. m. c.