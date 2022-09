Proxectan a reforestación do boirense monte do Sino

Boiro. O Concello de Boiro vai levar a cabo un obradoiro de emprego en xestión forestal dividido en dúas modalidades e para o que se van seleccionar 20 alumnos. Terá unha duración de 12 meses e a xornada de traballo será a tempo completo con horario de luns a venres de 07.30 a 15.30.

As retribucións serán as correspondentes ao salario mínimo interprofesional vixente en cada momento e a parte proporcional das pagas extraordinarias. As persoas aspirantes deben ter 18 anos ou máis e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia (deben seleccionar a opción de taller de emprego na Oficina de Emprego).

Os traballos que o alumnado vai levar a cabo no marco da súa formación son: o desembosque e valorización do monte Peón; a reforestación e acondicionamento do monte do Sino; tarefas de conservación e valorización do Camiño de Santiago A Orixe; mantemento e conservación da zona verde anexa ao Centro Arqueolóxico dos Castros de Neixón; e mantemento e conservación da zona verde anexa ao Pazo de Goiáns.

Este obradoiro de emprego de xestión forestal, denominado Torre Goiáns II, conta co financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. s. s.