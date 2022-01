PSOE y PP aprobaron las obras del POS en Carnota

Carnota. El pleno ordinario de Carnota aprobó este jueves, con los votos a favor de PSOE y PP, las obras que serán sufragadas con los fondos procedentes del POS-2022 de la Diputación de A Coruña.

Entre los proyectos se encuentran las obras de mejora en Mallou (38.739 euros), en Pedrafigueira (72.319 €) y en Vilar de Parada (68.907 euros), reservando para gasto corriente 79.307 euros.

“Temos que facer fronte aos gastos correntes que imos ter que asumir este ano. Un ano que segue marcado pola pandemia, con gastos impropios que estamos a sufrir, ademais da subida da luz e do servizo de recollida do lixo. Temos un gasto a maiores de 88.000 euros con respecto ao exercicio anterior”, explicaron desde el gobierno local.

La propuesta de los socialistas sufrió una modificación, tras un acuerdo con los populares, para poder sacarla adelante. La razón: “O BNG presentou por rexistro unha emenda que reduce a nosa proposta a só 4.712 € para gasto corrente, e inclúe todas as obras que levábamos no POS Complementario. Todo isto supón un claro intento de boicotear a nosa xestión, unha vez máis, para asfixiala e sacar rédito político por encima do interese común”, afirmaron las fuentes. m. t.