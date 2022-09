Queixas de A Marea contra a supresión da liña de autobús

Noia. A Marea de Noia anuncia unha queixa formal ante a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia “polos cambios na liña que une Noia e Santiago na que se elimina o autobús das 7.15 horas e se pasa a unha liña que sae de Noia ás 7.55 horas e chega á capital galega ás 9.00 horas”, explican.

Neste sentido, dende a citada formación sinalan que este horario “limita ao alumnado universitario que comeza en gran medida as clases ás 9.00 horas e que chegarían tarde ás mesmas, e tamén aos estudantes da FP”, puntualizando que “institutos como o Politécnico comeza as clases ás 8.45 horas”.

Esta medida, afirman, “tradúcese nun recorte dun servizo básico, que permitía ao estudantado noiés residir en Noia durante o ano, e aforrar nos custes de vivenda en Santiago de Compostela”.

Non entran a valorar tamén como afecta nas citas do hospital, “xa que as probas tenden a ser as primeiras horas da mañá”, manifestaron. Dende a Marea, que lidera Manuel Seijas, indicaron que “Noia non para de perder servizos, o que se traduce nunha perda de poboación sen precedentes”. Aseguran que se esta situación non reverte iniciarán actos de protesta na rúa e nas institucións. m. c.