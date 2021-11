Quejas por la instalación de una marquesina en la AC-550 en Portosín

PORTO DO SON. Vecinos de Portosín (O Son) manifestaron su indignación por la instalación de una marquesina en la avenida Constitución, en la AC-550, “nunha zona de carga e descarga da florería e xusto diante dun vado permanente, co que imposibilita saír”, explicó José María Ogando, quien añade que su ubicación supone un problema principalmente “polo sitio no que está, xunto a unha casa de planta baixa, o que supón un atentado contra a nosa intimidade”. El afectado aseguró que existen otras posibilidades: “Unha alternativa sería no parquin novo da rotonda, xa que podería ir no carril de incorporación; non afectaría nin ao tráfico da carretera nin a ningunha vivenda”. Ogando indicó que le trasladó la problemática al Concello y, aunque se mostraron receptivos, nunca obtuvieron respuesta. Las obras continúan su curso. m. C.