Quico Cadaval leva a Carnota ‘Fantasmas familiares’

Carnota. O Concello de Carnota continúa co seu programa cultural Noites Espectaculares este venres. Excéntricas volve achegar á vila a Quico Cadaval, que desta volta trae Fantasmas familiares. Terá lugar no salón de actos da casa consistorial ás 21.00 h.

O seguinte espectáculo, co que se pechará a iniciativa este ano, está fixada para o día 30 deste mes. Trátase do monólogo de Avelino González, que porá en escena Canto conto hai aquí, historias e contos relacionados coa vila e arredores, que farán lembrar ao público o que contaban as avoas ou ancestros.

Dende o departamento de Cultura lembran que todas as iniciativas son de balde e con entrada libre ata completar aforo. Máis información chamando ao 647 459 445. m. c.