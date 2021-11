Ramón Martínez cobra protagonismo na mostra boirense sobre Castelao

BOIRO. A casa da cultura de Boiro acolle a exposición Castelao e os irmáns da liberdade, da que é autor o produtor, editor e director de cine Xan Leira. Nos paneis destra mostra ten un relevante protagonismo a figura do que foi gran amigo de Castelao e presidente de honra do Partido Galeguista, o boirense Ramón Martínez López. Na inauguración estiveron presentes Maribel Martínez, a filla de Ramón Martínez; Xan Leira; Elena, técnica responsable da casa da cultura; e Francisco López Chesqui, prologuista da mostra. Ramón Martínez implicouse activamente na reconstrución do tecido galeguista, xa fora no novo Seminario de Estudos Galegos grazas á iniciativa de Díaz Pardo, na refundación do Partido Galeguista coa colaboración de Avelino Pousa, ou na creación da Fundación Castelao coa colaboración de Tereixa Castelao. S. S.