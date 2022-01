Reclaman a hospitalización a domicilio para Rianxo

Rianxo. A deputada socialista Noa Díaz vén de rexistrar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia para instar á Xunta a que estenda o servizo de Hospitalización a Domicilio (HADO) ao Concello de Rianxo no primeiro trimestre deste ano, tal e como se acordara no mes de decembro. Así o demandou este luns nese municipio, onde estivo acompañada pola voceira socialista en Rianxo, María del Carmen Figueira.

A deputada socialista afirmou na rolda de prensa que “non se pode consentir” que o Sergas adíe a posible implantación deste servizo ao primeiro semestre, “mantendo a discriminación ás persoas doentes de Rianxo e ás súas familias” máis alá do límite temporal marcado pola Cámara autonómica. m. t.