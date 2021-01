Reclaman melloras nas catro Casas do Mar do concello ribeirense

Ribeira. O PSOE de Ribeira presentou unha moción instando ó Concello a solicitar á Xunta unha xestión axeitada do mantemento das Casas do Mar de Aguiño, Corrubedo, Santa Uxía e Palmeira, empezando pola renovación das cubertas e a mellora das súas condicións de illamento.

Estas instalacións foron transferidas polo Instituto Social da Marina á Xunta en 1996. Os socialistas consideran que “pese á súa importancia incuestionable, o seu estado de conservación e mantemento é absolutamente inapropiado. Están sen pintar dende fai anos, con instalacions de saneamento defectuosas (cando non inexistentes), con deficiencias no illamento térmico e co mobiliario destartalado, polo que presentan en xeral, un aspecto e funcionalidade que dá pena”. O portavoz municipal de dita formación política, José Manuel Vilas, sinala ao respecto que “en ditos inmobles ubícanse os puntos de asistencia sanitaria prestada polo Sergas e, ao mesmo tempo, forman parte da vida cotián dos mariñeiros, tanto polos locales de hostelería que albergan, que constitúen lugares de reunión e esparcemento dos veciños, como polas actividades culturais que neles se levan a cabo”. s. souto