Reclaman pavimentar vías en Fonte das Cruces, Sego e Outeiro, en Artes

Ribeira. O BNG de Ribeira considera insuficientes e un agravio comparativo os investimentos contemplados para a parroquia de Artes no POS de 2021, con só dúas obras por un importe global de 192.657 euros (para a pavimentación e a rede de pluviais dende a igrexa parroquial ó Museo do Gravado).

A formación considera necesario dotar aos veciños dunha boa conexión a Internet “sobre todo nun contexto no que cada vez están máis presente a educación a distancia ou o teletraballo”.

Por outra banda, engade que varias estradas e camiños precisan unha nova pavimentación ante a presenza de fochancas e firmes moi deteriorados nos lugares de Sego, Fonte das Cruces ou do Outeiro ao lugar do Castro.

O Bloque apunta que outra das queixas recorrentes entre a veciñanza é a falta de roza nas gabias e aclara que “hai corredoiras nas que, se non se roza a maleza, fanse moi estreitas, provocando dificultades no caso de se atoparen dous vehículos”. Por último, considera necesario instalar recipientes de recollida de aceite usado e a pavimentación das estradas en Sego (do Centro Recreativo a Salmón), Fonte das Cruces e do Outeiro ao lugar do Castro. s. s.