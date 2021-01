Reclaman que se cubran as baixas e permisos no centro médico ribeirense

RIBEIRA. Médicos do centro de saúde de Ribeira denuncian as “ausencias crónicas non cubertas” dos facultativos, unhas carencias que xa existían antes da pandemia e que se viron agravadas. A plantilla era de 9 médicos de familia pola mañá e 5 pola tarde, máis 4 pediatras. Actualmente hai 3 médicos de familia e 2 pediatras (estes últimos teñen que atender tamén ós pacientes da Pobra). Engaden que asumen os cupos doutros que están de baixa ou permiso e que teñen 60 pacientes (nalgún caso ata 80). Esta situación fai que a maioría dos pacientes “están sendo chamados máis de 2 horas despois da cita”. Pola súa banda, o Sergas sinala que “a situación debeuse á ausencia imprevista por baixas que se sumaron ás vacacións xa programadas. Finalmente reaxustáronse as axendas e cada médico atendeu a corenta pacientes”. S. S.