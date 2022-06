Recollen case 190 quilos de lixo na praia da Corna

A POBRA. A acción medioambiental levada a cabo na praia pobrense da Corna traduciuse na retirada de 186 quilogramos de lixo do referido areal de maneira manual con material proporcionado polo Concello. Esta limpeza de residuos foi posta en marcha para concienciar sobre a importancia de preservar as contornas naturais e involucrar á veciñanza no coidado delas. A concelleira de Medio Ambiente, Genoveva Hermo, e o edil de Voluntariado, José Andrés Lojo, trasladáronlle o seu agradecemento ás persoas que participaron nesta actividade no marco da campaña Agora é o momento!, que se estrutura en distintos ámbitos do voluntariado: social, medioambiental, cultural e de benestar animal. Cómpre lembrar que todas aquelas persoas interesadas en achegar a súa colaboración poden informarse a través do teléfono 981 832 764, do enderezo electrónico voluntariadopobradocaraminal@gmail.com ou do Rexistro municipal. suso souto