Recoñecen o Camiño pola Ría de Muros-Noia

As persoas que percorran o Camiño a Santiago da Ría de Muros-Noia obterán a condición de peregrino e, por tanto, a compostela a súa chegada á capital galega. O documento de recoñecemento desta Ruta Xacobea foi asinado onte pola presidenta da Asociación de Consellos do Camiño da Ría de Muros-Noia, Teresa Villaverde Pais, e o decano do Consello da Catedral e xefe da Oficina de Atención ao Peregrino, Segundo Pérez.

A sinatura producíuse durante a presentación do documento de historicidade e definición do trazado do itinerario, un extenso traballo de investigación e recompilación documental que consta de máis de 300 páxinas e que foi elaborado polo arquitecto Marcial Rodríguez.

A partir de agora “comeza un traballo intenso en tres frontes: a adecuación dalgúns tramos por parte dos concellos, a mobilización das asociacións, parroquias e axentes do territorio e a posta en marcha dun plan de promoción de fronte ao Ano Santo 2021”, asegurou Teresa Villaverde, quen xa avanzou que “despois retomaremos as xestións ante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta para a delimitación e protección do Camiño”.