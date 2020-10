Rego pregunta no Congreso pola actuación da fachada da vila noiesa

Noia. O BNG vén de rexistrar unha iniciativa no Congreso dos Deputados na que interpela ao Goberno do Estado en relación á actuación por parte de Costas denominada Adecuación da fachada marítima de Noia. O deputado nacionalista Néstor Rego resalta que o feito de que o proxecto técnico non incluíse a existencia no subsolo de toda unha serie de servizos básicos “provocou a suspensión temporal e o atraso na execución da obra”, así como que a consecuencia disto “o Concello tivo que facerse cargo dunha importante parte do sobrecusto”, apuntan.

Ademais, dende a formación frentista cren que o plan que se está levando a cabo “elimina gran parte da propia fachada histórica que se pretende adecuar, xa que diversos elementos patrimoniais, recollidos e protexidos polo Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia e que deberían ser postos en valor, son eliminados”. Ao respecto, o deputado asegura non entender “o xeito do que se vai a actuar sobre a Ponte, que significará a perda total de visibilidade da mesma nun tramo de 30 metros”, dixo.

Por estes motivos, Néstor Rego pregúntalle ao goberno se Costas pensa revisar as consecuencias do proxecto; e tamén se tivo en conta o Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia, e se se fará cargo dos custos das novas actuacións derivadas da reforma do proxecto así coma do reembolso das intervencións xa costeadas por parte do Concello noiés. m. c.