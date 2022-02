Rehabilitan o lavadoiro de Rocapellón e poñen en valor a súa contorna

RIBEIRA. O Concello de Ribeira procedeu estes días ao acondicionamento do coñecido como lavadoiro de Rocapellón, ubicado na parrroquia de Corrubedo, preto da praia do Prado. A actuación municipal incluíu unha intensa limpeza da infraestrutura eliminando abundante vexetación, así como a adecuación do seu entorno buscando o seu uso e disfrute. Ademais, o executivo local ten previsto renovar parte do mobiliario deste conxunto arquitectónico tradicional. Cómpre lembrar que o Plan de Turismo Sustentable de Ribeira inclúe actuacións de restauración doutros lavadoiros radicados no termo municipal, como son o de Penisqueira en Aguiño e a humanización e rexeneración ambiental do entorno do lavadoiro de San Roque. Para ambas actuacións destínanse cincuenta mil euros con cargo aos fondos Next Generation. suso souto