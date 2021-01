Rematan as reformas na unitaria da Angustia

A POBRA. A empresa CYS Hispania S.L. vén de rematar as obras de mellora e acondicionamento levadas a cabo nas aulas situadas na planta baixa da escola de educación Infantil da Angustia, na Pobra do Caramiñal. A referida actuación consistiu na colocación dun illamento térmico no perímetro da edificación e nun tradosado con cartón-xeso, na renovación da carpintería interior, na dotación dunha nova instalación eléctrica e na colocación de vinilo no chan. Os traballos tiveron un custo de 22.660 euros (cunha rebaixa de 2.732 euros sobre o prezo de licitación), financiados con cargo aos orzamentos municipais. No transcurso da mencionada intervención, o primeiro andar do edificio, o cal acolle o centro social, adecuouse para o desenvolvemento das clases para os doce escolares que acoden ó complexo. Unha vez que se proceda coa limpeza dos espazos e o traslado do mobiliario, os alumnos e alumnas volverán ás súas aulas habituais. S. S.