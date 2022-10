Reprochan al Bloque que en ocho años no se interesara por mejorar el vial de Frións

Ribeira. El PP de Ribeira respondió al BNG que, si realmente cree que la alternativa a la variante que diseñó la Xunta pasa por ampliar la vía provincial DP-7301 (Xarás-Frións), “entón xa leva perdido case oito anos, que son os que leva cogobernando na Deputación da Coruña”.

Así, los populares instan a los nacionalistas a mejorar y ampliar esa carretera “e a non gastar inutilmente os cartos do Concello en redactar un proxecto que lle compete a outra administración (na que o BNG goberna), que nin sequera a contempla no Plan Provincial de Estradas”.

El PP destaca que la variante busca mejorar la movilidad en el casco urbano, mientras que la mejora de la DP-7301 “non serviría para resolver os problemas de acceso á cidade” y, además, “pasa fronte ó IES Leliadoura e atravesa o núcleo de Frións: un punto onde non cumpre coa pendente máxima que marca a lei, o cal obrigaría a crear un novo trazado”. suso souto