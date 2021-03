Reservan aparcamentos en Noia para a campaña de vacinación da COVID

NOIA. A Corporación municipal de Noia aprobou a proposta do BNG para habilitar prazas de aparcamento na contorna do centro de saúde para o uso exclusivo daquelas persoas maiores e/ou con mobilidade reducida que teñan que acceder ao edificio sanitario durante a campaña de vacinación que está tendo lugar para a inmunización da poboación fronte á COVID. A formación nacionalista presentou esta iniciativa en forma de emenda de adhesión á proposta do PSOE de instar á Xunta a facilitar a realización de probas PCR na localidade. O Bloque amosou a súa satisfacción polo acordo, sinalando que “non supón un grande esforzo pero redundará nunha maior comodidade para as persoas que acudan ao centro sanitario” e agarda que o goberno local faga efectiva a proposta que foi aprobada pola Corporación “o máis axiña posible”. s. s.