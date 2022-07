Respaldo autonómico a tres áreas industriais do Barbanza

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo Romero, visitaron este xoves o polígono de Ventín, en Serres, no que se investirán máis de 70.000 euros, cun apoio da Xunta de Galicia de máis de 56.000 euros, para levar a cabo a construción dun colector de saneamento que conecte as augas procedentes do parque empresarial coa rede municipal de Muros.

Durante a visita, o representante do Goberno galego informou que o executivo autonómico apoiará, este ano, a tres polígonos industriais da comarca do Barbanza cun investimento de máis de 217.000 euros para a mellora das súas infraestruturas o que favorecerá un investimento total nesta área de máis de 270.000 euros en colaboración cos diferentes concellos.

Gonzalo Trenor destacou que a través destes apoios se realizarán melloras nos polígonos industriais de Muros, en Ventín-Serres, para a mellora das súas infraestruturas de saneamento cun investimento total de 70.000 euros; no parque empresarial de Espiñeira, en Boiro, se investirán máis de 80.000 euros para acondicionar unha zona de descanso e de aparcamento e no polígono industrial de Xarás, en Ribeira, investiranse 120.000 euros na mellora das instalacións de pretratamento das augas residuais.

Con esta liña de apoios, a Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación pretende solventar determinadas carencias de infraestruturas, así como novas necesidades en materia de comunicacións ou de servizos que presenta o solo empresarial galego co obxectivo de acondicionar e modernizar os parques. As axudas son dun máximo de 120.000 euros por proxecto e poden recibir anticipos do 25 % da axuda concedida.

Con esta orde de axudas, a Administración galega aposta por fortalecer o tecido industrial afincado en Galicia, mellorando a súa competitividade, así como modernizar as infraestruturas de apoio ao tecido empresarial da comunidade.

Pretende ser, ademais, un impulso para a captación de investimentos en Galicia polo que, neste sentido, encaixa nas medidas que fomenta a Lei de implantación empresarial na que os Concellos Emprendedores teñen un papel fundamental á hora de colaborar co Goberno galego para facilitar ás empresas beneficios fiscais, acceso ao solo e facilidades administrativas a cambio de contar con prioridade en ordes de axudas como estas.

adxudicación. Dende Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) informaban recentemente que as medidas de impulso, difusión e de oferta postas en marcha nos polígonos industriais de Muros e Rianxo provocaron a reactivación do investimento empresarial.

No caso do parque muradá, unha empresa elixiu chan na modalidade de dereito de superficie (a modalidade que permite instalarse sen necesidade de comprar o chan e cun custo inferior aos 100 euros ao mes), con dúas parcelas que suman un total de 1.760 metros cadrados. Ademais, SEA adxudicou este trimestre unha parcela na área industrial de Rianxo, de 4.703 metros cadrados de superficie, por un importe que ascende a 327.780 euros.