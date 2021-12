Retoman a actuación do centro social de Carreira

Ribeira. O Concello de Ribeira informou de que este luns a empresa adxudicataria retomou as obras encamiñadas ao remate do Centro Social Multiusos de Carreira e a súa urbanización exterior. Unha intervención que quedara paralizada de resultas do expediente contraditorio entablado entre a devandita empresa (Degalle Construcciones S.A.) e a dirección de obra por diferencias de criterio relacionadas coa climatización da instalación, cuestión que xa foi solucionada.

Paralelamente, cómpre informar tamén de que o goberno do Concello de Ribeira obtivo unha ampliación no prazo de execución da Deputación, posto que a obra está financiada no marco do Plan de Acción Social da institución provincial. O prazo de execución queda ampliado ata febreiro de 2022.

O executivo local confía en que este sexa o último dos atrancos experimentados por unha intervención que rexistrou numerosos imprevistos. Cómpre lembrar que a comisión de cuantiosos actos vandálicos provocaron a renuncia do anterior adxudicatario e obrigaron ao Concello a modificar o contrato para incorporar estes desperfectos e a impulsar un novo procedemento de contratación, co conseguinte retraso. m. c.