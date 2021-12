Rexeneración urbana e máis humanización para O Couto co Plan Único

Noia. A Deputación da Coruña, a través do seu Plan Único, e o Concello de Noia impulsan a rexeneración urbana e humanización do lugar do Couto. O proxecto permitirá devolverlle de novo o protagonismo aos peóns, así como mellorar a canalización de pluviais, creando unha contorna moito máis residencial para as persoas que habitan nas vivendas da zona.

As tarefas están en fase de licitación e contan cun orzamento de 159.824 euros, dos que a Deputación achega 155.890 a través do Plan Único. Os 3.994 € restantes son financiados polo Concello.

O proxecto levarase a cabo entre os números 10 e 22 da estrada que comunica a Ponte de Traba coa vía provincial DP-4202, que conecta á súa vez co barrio de San Lázaro e co núcleo lousamián de Berrimes. Os traballos permitirán reorganizar o espazo coa canalización das augas pluviais a través de colectores enterrados, eliminando así canles de recollida que se atopaban nos laterais do camiño.

Deste xeito, recupérase o espazo que estas ocupaban para a circulación de viandantes. Tamén se reorganizará a sección viaria, creando un carril central asfaltado para os vehículos e resolvendo ambas marxes cun pavimento de formigón, e se mellorará a accesibilidade da zona.

“O Plan Único volve demostrar que é de enorme utilidade para a mellora, acondicionamento e renovación de servizos e infraestruturas municipais, adaptándose ás demandas dos concellos”, indicou o presidente da Deputación, Valentín González. m. t.