Rexeneran e poñen en valor o Monte do Vilar e o Camiño da Praia

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de completar no Parque Natural de Corrubedo (Ribeira) dúas actuacións orientadas a poñer en valor algúns dos seus espazos máis coñecidos e transitados. Concretamente, trátase do acondicionamento da chamada ruta Camiño da Praia, por importe de 7.631 €, e do servizo para a rexeneración dunha zona afectada polos incendios forestais de 2016 no Monte do Vilar, por 1.343 €.

No caso da ruta Camiño da Praia, executáronse diversas actuacións de mellora e posta en valor nesta senda, uns traballos contemplados na planificación de actuacións para o período 2020-2030 no Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, dentro do programa de uso público. Concretamente, levouse a cabo o acondicionamento da fonte de Pipín, executando un acceso empedrado desde a pasarela que evite que os visitantes se acheguen ata a fonte campo a través.

Así mesmo, mellorouse tamén a mina de volframio mediante a posta a punto dunha senda de terra de cincuenta metros de lonxitude entre o camiño principal e o lateral da trincheira máis próximo ao mar, onde, ademais, o terreo forma un miradoiro natural sobre o parque.

Os mencionados traballos levados a cabo incluiron asimesmo a instalación dun panel cunha imaxe panorámica sobre soporte metálico na que se identifican os principais accidentes xeomorfolóxicos do citado entorno.

sobreiras e carballos. Polo que respecta á outra actuación, os traballos consistiron na colocación de carteis informativos sobre os labores de rexeneración realizados nunha zona de piñeiral, moi próxima ao centro de recepción de visitantes e propiedade da comunidade de montes de Vilar, que resultara afectada polos incendios ocorridos en agosto do ano 2016. Alén disto, reforzaranse os traballos de recuperación xa acometidos coa plantación en puntos concretos de pés de sobreira e de carballo.