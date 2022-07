Rianxo acerca ós cativos a música de The Beatles

Rianxo. A Praza de Rafael Dieste de Rianxo acollerá este sábado ás 21.00 horas o concerto Little neno descobre... os Beatles, un espectáculo infantil que pretende acercar ao mítico grupo The Beatles ás crianzas.

Por outra banda, ás dez e media da noite terá lugar na Praza de Castelao da localidade o concerto de Xisco Feijoo, que presentará o seu traballo Peixe. E o domingo 24, ás 22.30 horas, na Praza de Castelao, celebrarase o concerto de Sons of Exodus, co rianxeiro Carlos Cernadas, da súa xira de presentación do álbum titulado Castrexos. s. souto