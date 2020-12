Rianxo acolle o Festival Titiriberia do día 22 ó 30

RIANXO. O Festival Titiriberia, organizado pola Asociación Morreu o Demo coa colaboración do Concello de Rianxo e a Deputación da Coruña, celebrará a súa quinta edición na localidade rianxeira entre os días 22 e 30 de decembro. En total, unha ducia de funcións conformarán o programa deste ano no que tamén se inclúen mesas redondas, exposicións e obradoiros. O Titiriberia terá na descentralización unha das súas características, xa que os espectáculos se repartirán polo auditorio de Rianxo, a casa da cultura Cuartel Vello, o centro social da Atalaia-Asados, os soportais da Praza Castelao ou o centro sociocultural A Capela do Araño. Será neste último espazo onde comece o festival o 22 da man de Viravolta Títeres, que ofrecerá o seu espectáculo O horroroso crime de Xan Miñoca. Nesta edición, debido á pandemia, o programa tamén se poderá seguir a través da rede na canle https://www.youtube.com/user/morreuodemoo. m. Cano