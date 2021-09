Rianxo acolle presentacións e conferencias sobre música tradicional

Rianxo. O Pazo de Rianxiño (Rianxo) acollerá esta fin de semana as IX Xornadas arredor da música tradicional, con relatorios de investigación vencellados á cultura galega e a presentación de novas publicacións. A cita está organizada pola Asociación de Gaiteiros Galegos.

Comezarán o venres 24 ás 17.00 horas coa charla De raíz galega: os arranxos sobre temas tradicionais no concurso de Ponteareas (2010-2020), a cargo de Marina F. Vigo.

Ás 18.30, Nadia Vázquez falará sobre A musette barroca: un achegamento ao instrumento e ao seu repertorio.

O sábado 25 as xornadas continuarán ás 10.30 horas coa charla A creación e evolución das formacións musicais populares no sur galego: Unha experiencia extrapolable?, de Xerardo F. Santomé.

Ás 11.30 será o relatorio Aproximación á gaita e seu uso no Bierzo e Cabrera, de Diego Bello, e ás 13.00 terá lugar a presentación da publicación The Essence of our traditional sound, de Alexandre Cadarso.

Ás 16.30 Isabel Rei impartirá a charla A guitarra: instrumento tradicional galego. Ás 17.30 presentarase a publicación Os Encantiños do Umia, de Carlos Rey e Cristian Silva, e ás 17.50, a obra A música e Mondariz: historia, personaxes e agrupacións, de Chiqui Bernárdez, Raquel Faro e Félix Rodríguez Míguez.

Finalmente, ás 18.30 será o relatorio A gaita de barquín, un instrumento olvidado, a cargo de Diego Alonso. As inscricións poden facerse chamando ó 986 847 074 ou enviando un email a secretaria@gaiteirosgalegos.gal. s. s.