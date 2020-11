Rianxo acolle unha mostra fotográfica que repasa un ano de traballo dos alfombristas

Rianxo. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, inaugurou no Pazo do Martelo unha exposición fotográfica que repasa o traballo realizado ó longo do último ano polos case 200 artesáns locais integrados na Federación Galega de Alfombristas.

A mostra está formada por 14 paneis e inclúe imaxes das alfombras da Ofrenda do Rei ao Apóstolo, do Corpus nas igrexas de San Francisco e San Frutuoso de Santiago (o primeiro no que as alfombras foron feitas por artesáns de distintos lugares), da despedida de ano en Ames, do Camiño Inglés en Miño ou das convocatorias virtuais Xuntos co corazón, Soñando Tokio e Uriangato.

A exposición pode visitarse ata o oito de decembro e, dado que é itinerante, continuará por Burela, Miño e Moaña. Enmárcase dentro do Primeiro Foro de Alfombrismo que tivo que ser convertido en virtual, dando comezo o pasado luns con dúas conferencias sobre Patrimonio Inmaterial impartidas pola antropóloga e arqueóloga Ana Filgueiras Rei e polo vicepresidente de dita federación, Carlos Enrique Fernández Coto, con case douscentos inscritos de Bélxica, España, Francia, India, Italia, México e Portugal. Precisamente a entidade vai pedir á Unesco a declaración do alfombrismo como Patrimonio Inmaterial.

No apertura da mostra estivo tamén a presidenta de Ondiñas Mainas, Josefa Martínez Vicente. s. s.